Tennis: US Open; Osaka al terzo turno senza giocare

ROMA, 01 SET - Naomi Osaka, campionessa in carica dell'US Open, si è qualificata per il terzo turno approfittando del ritiro della sua avversaria, la serba Olga Danilovic, per motivi di salute. Gli organizzatori del torneo non hanno specificato il problema riscontrato dalla Danilovic. La giapponese, n.3 del mondo, affronterà nel prossimo turno l'estone Kala Kanepi (n.70) o la canadese Leylah Fernandez (n.73). La partita della Osaka, che doveva aprire la giornata sul campo dell'Arthur Ashe, è stata sostituita da quella tra la rumena Simona Halep, testa di serie numero 12, e la slovacca Kristina Kucova. (ANSA).