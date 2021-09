Vuelta: Roglic vince 17/a tappa e torna leader classifica

LAGOS DE COVADONGA, 01 SET - Impresa di Primoz Roglic nella 17/a tappa della Vuelta. Lo sloveno olimpionico a cronometro a Tokyo 2020 ha vinto per distacco la frazione di oggi, da Unquera a Lagos de Covadonga, caratterizzata dalle condizioni meteo particolarmente avverse, precedendo di 1'35" un gruppetto di sette corridori regolati allo sprint dall'americano Sepp Kuss, anche lui della Jumbo-Visma come Roglic. Terzo si è piazzato il colombiano Miguel Angel Lopez Moreno, quarto il britannico Adam Yates. Così facendo Roglic è tornato al comando della classifica generale, in cui ora ha 2'22" di vantaggio sullo spagnolo Enric Mas Nicolau e 3'11" su Moreno. Roglic ha vinto le ultime due edizioni della Vuelta e dopo il trionfo di oggi sembra avviato verso il tris. Di sicuro domani dovrà darsi da fare per difendere la maglia rossa, visto che la grande corsa a tappa spagnola arriverà ai 1.772 metri dell'Altu d'El Gamoniteiru. (ANSA).