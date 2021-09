Paralimpiadi: ciclismo, bronzo Katia Aere in gara su strada

ROMA, 01 SET - Katia Aere, medaglia di bronzo nella gara di handbike femminile categoria H5 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. La Aere è nata a Spilimbergo (Pordenone) il 28 agosto 1971 e ha compiuto 50 anni proprio pochi giorni fa durante la Paralimpiade giapponese. Tesserata per l'Anmil Sport Italia, è alla sua prima partecipazione assoluta ai Giochi e ha esordito in Nazionale quest'anno, ma vanta già due bronzi (crono e su strada) ottenuti lo scorso giugno ai Campionati mondiali di Cascais. Per l'Italia è la medaglia numero 46 alle Paralimpiadi. (ANSA).