Tennis: US Open; Sinner e Seppi al secondo turno

ROMA, 31 AGO - Jannik Sinner, n.16 ATP e 13/mo favorito del tabellone ha iniziato bene il cammino nell'US Open battendo l'australian Max Purcell (n.191), in gara con una wild card. Il 20enne altoatesino ha vinto in scioltezza i primi due set (6-4, 6-2), poi si è preso una pausa che gli è costata il terzo (4-6). Infine ha chiuso l'incontro al quarto, vinto 6-4. Sofferto passaggio del turno per Andreas Seppi, numero 89 ATP. Il 37enne di Caldaro ha avuto bisogno di cinque set per superare l'ungherese Marton Fucsovics (n.41), dopo 4h03' di lotta. Il suo avversario ha vinto il primo 6-2, quindi il secondo ed il terzo se li è aggiudicati Seppi con il punteggio di 7-5, 6-4. Quando sembrava che l'incontro si fosse messo in discesa per l'azzurro, ecco la rezione di Fucsovic, che riportava il match in parità vincendo il quarto 6-2. Il quinto set è arrivato al tiebreak, vinto da Seppi 15-13. (ANSA).