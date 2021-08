Vela: donna è meglio, al via Giro Italia con Luna Rosa

ROMA, 31 AGO - Un Giro d'Italia in mare con sole donne. Venerdì scorso ha preso il via il Giro d'Italia a vela Nastro Rosa Tour Marina Militare. Tra le partecipanti anche l'azzurra iridata Maelle Frascari e la neo campionessa olimpica del Nacra 17, Caterina Banti, entrambe sull'equipaggio Luna Rosa e atlete del Circolo Canottieri Aniene, dove oggi è stata presentata la rassegna, nata nel 1988 su idea di Cino Ricci e Alberto Franchella. Da Genova, si terminerà il 26 settembre a Venezia, arrivo dell'ottava e conclusiva tappa, dopo il periplo della penisola italiana. "Tutto nasce da un amico - ha raccontato il presidente del Coni Giovanni Malagò, ex numero uno del CC Aniene - che mi parlò di questo progetto. Mi parlò di queste ragazze e dissi che ci saremmo stati. Quando divenni, nel 1997, presidente dell'Aniene sapevo che saremmo arrivati a questi livelli, ma quando lo dicevo all'epoca mi prendevano per matto". La formula prevede tre discipline, le regate con le tavole a vela foil, le prove tra le boe con i trimarani Diam 24 e le regate offshore che si svolgono con i monotipi Figaro 3. (ANSA).