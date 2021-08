US Open: Zverev avanti a spese di Querry

ROMA, 31 AGO - Alexander Zverev, n.4 del mondo, si è agevolmente qualificato al secondo turno degli US Open, battendo 6-4, 7-5, 6-2 l'americano Sam Querrey (n.78). Il tedesco, finalista lo scorso anno a Flushing Meadows, si è liberato dell'avversario in appena 1h40' di gioco. Più che altro un allenamento per il vincitore dell'oro ai Giochi di Tokyo nonché, dieci giorni fa, del Masters 1000 di Cincinnati. Zverev rappresenta la minaccia più seria per Novak Djokovic a caccia dell'ennesimo Slam. Il serbo, n.1 del mondo, nella notte sfiderà uno sconosciuto danese, il giovane Holger Rune, di 18 anni. (ANSA).