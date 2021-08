Calcio: Emerson dal Barcellona al Tottenham per 25 milioni

ROMA, 31 AGO - Il terzino destro brasiliano Emerson Royal, tornato in prestito al Barcellona all'inizio di luglio, è stato ceduto al Tottenham per 25 milioni di euro, ha annunciato il club catalano, a poche ore dalla chiusura del mercato estivo. Emerson ha firmato fino al 2026 e indosserà il numero 12, ha reso noto il club inglese. Il Barcellona lo aveva appena ripreso dopo un prestito di due stagioni al Betis di Siviglia. Dopo il passaggio di Ilaix Moriba al Lipsia, il trasferimento di Emerson è il secondo addio annunciato oggi dal club blaugrana, che sta cercando di ridimensionare il proprio organico per ridurre il monte stipendi. Terzino destro veloce con vocazione offensiva e che può giocare anche come centrocampista destro, Emerson (22 anni) ha segnato 5 gol e fornito 10 assist al Betis. Il Barça lo ha ingaggiato a gennaio 2019 dall'Atlético Mineiro in Brasile per 12 milioni di euro, e lo ha subito ceduto in prestito al Sevilla Betis. Nazionale brasiliano, Emerson è arrivato in finale di Copa América con la Seleçao (1-0 contro l'Argentina). (ANSA).