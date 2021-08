US Open: Musetti supera il primo turno

ROMA, 31 AGO - Lorenzo Musetti, n.60 ATP, ha superato il primo turno degli US Open battendo l'americano Emilio Nava (n.385) in quattro set. Perso il primo al tiebreak, il 19enne di Carrara ha poi vinto i seguenti con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-3 in 2h31' di gioco. Musetti è stato il primo a terminate il proprio incontro dei 10 italiani che oggi calcano i campi in cemento di Flushing Meadows (New York), quarto ed ultimo Slam dell'anno. Nel tabellone femminile è invece impegnata Martina Trevisan che affronta la statunitense CoCo Vandeweghe. (ANSA).