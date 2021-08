Tennis: Murray 'Tsitsipas in bagno più che Bezos nello spazio'

NEW YORK, 31 AGO - "Il fatto del giorno. Stefanos Tsitsipas impiega il doppio del tempo per andare in bagno rispetto a Jeff Bezos per andare nello spazio. È interessante". Andy Murray non riesce a digerire la sconfitta al primo turno degli US Open contro il greco e su twitter ironizza sulle pause prese dall'avversario durante il gioco, paragonandole al viaggio di andata e ritorno, durato circa dieci minuti, tra la Terra e lo spazio compiuto dal miliardario americano a luglio. Ma già in conferenza stampa, subito dopo l'incontro, Murray aveva espresso tutta la sua amarezza: "Ha abusato di tutte le regole che permettono di spezzare il ritmo della partita. Non è un caso che si sia preso queste pause quando stavo per servire o quando lo mettevo in difficoltà, come sul suo servizio sullo 0-30, quando Stavo conducendo due set a uno... Lui sa benissimo quello che ha fatto, ho perso ogni rispetto per lui". Aveva appena perso, dopo quasi cinque ore sul campo Arthur Ashe, con il punteggio di 2-6, 7-6 (9/7), 3-6, 6-3, 6-4. E mentre raccoglieva la proria roba urlava "è un fottuto scherzo!" Durante l'incontro, Tsitsipas si è preso diverse pause, per farsi curare l'arco del piede destro da un fisioterapista, per sostituire la racchetta o per andare in bagno e negli spogliatoi a cambiarsi alla fine del quarto set. Un'assenza durata sette minuti. "Quando giochi una partita difficile come questa e ti fermi per sette o otto minuti, ti raffreddi. Puoi prepararti mentalmente quanto vuoi, ma il punto è che ti colpisce fisicamente. Ed è stato così per tutto il match - si è lamentato - Sono deluso perché penso che abbia influito sul risultato finale", ha aggiunto Murray, che alla fine ha salutato a malapena l'avversario. "Se ha qualcosa da dirmi, dovremmo parlarne. Non credo di aver infranto nessuna regola - si è difeso in conferenza stampa Tsitsipas - Per quanto ne so, sono permesse due pause bagno in una partita di cinque set". (ANSA).