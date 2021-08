calcio: azzurri; Jorginho, dobbiamo restare umili e affamati

FIRENZE, 31 AGO - ''Ora sarà difficile per l'Italia restare nell'ombra dopo la vittoria all'Europeo e il grande calcio mostrato, ma bisogna rimanere umili e continuare ad avere fame''. Così Jorginho dal ritiro azzurro di Coverciano dove sta preparando insieme ai compagni il trittico di gare contro Bulgaria, Svizzera e Lituania valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Il centrocampista italo-brasiliano è uno dei punti fermi del gruppo di Roberto Mancini e proprio la scorsa settimana è stato premiato dalla Uefa come miglior calciatore dell'anno in Europa. ''Se ho fatto tutto il possibile finora per cercare di conquistare anche il Pallone d'oro? Lascio parlare gli altri, io cerco di vivere il momento e di godermelo - ha sorriso il centrocampista del Chelsea che non appare in dubbio per giovedì nonostante la fasciatura vistosa al polpaccio sinistro - Per l'assegnazione di quel premio manca ancora un po' di tempo, vedremo cosa accadrà''. (ANSA).