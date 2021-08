Paralampiadi: esordio per afghano fuggito da Kabul

ROMA, 31 AGO - Ha debuttato alle Paralimpiadi di Tokyo uno dei due atleti afghani arrivati sabato scorso nella capitale giapponese dopo la fuga da Kabul a bordo di un aereo australiano. Non essendo riuscito a giungere in tempo per partecipare alla sua disciplina, i 100 metri, Hossain Rasouli ha gareggiato nel salto in lungo (categoria T47), piazzandosi in 13/a e ultima posizione (4,37 metri, 4,21, 4,46). Entrando nello stadio nazionale l'atleta 26nne ha salutato i membri della delegazione, sparsi sulle tribune deserte, prima di indicare il logo del Comitato paralimpico afgano sulla sua casacca bianca. La perdita della sua mano sinistra è dovuta all'esplosione di una mina. La sua compagna di nazionale, Zakia Khoudadadi, esordirà giovedì nel Taekwandoo. (ANSA).