Ronaldo, United club speciale nel mio cuore

LONDRA, 31 AGO - Nelle sue prime dichiarazioni da giocatore del Manchester United, Cristiano Ronaldo si è detto impaziente di tornare a giocare al Teatro dei Sogni. "Il Manchester United ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore - le parole di Ronaldo -, sono commosso per tutti i messaggi che ho ricevuto fin dall'annuncio di venerdì scorso. Non vedo l'ora di tornare a giocare all'Old Trafford, tutto esaurito, e rivedere i tifosi. Mi unirò alla squadra dopo gli impegni con la nazionale e spero in una stagione di successo". Altrettanto impaziente di lavorare con il portoghese, il manager dello United Ole Gunnar Solskjaer: "Abbiamo finito le parole con Ronaldo. Non solo è un giocatore fantastico, ma è una bellissima persona. Avere la voglia e la qualità di giocare a questi livelli per così tanti anni richiede essere una persona speciale". (ANSA).