Ronaldo ha superato le visite mediche con lo United

LONDRA, 31 AGO - Dopo il congedo ufficiale da parte della Juventus, Cristiano Ronaldo ha superato le visite mediche con il Manchester United, ultimo passaggio formale per il suo ritorno all'Old Trafford. CR7 si trova attualmente in ritiro con la nazionale portoghese, che domani sera disputerà la quarta partita del Gruppo A di qualificazione mondiale contro l'Irlanda. Dopo l'impegno all'Estadio Algarve, il Portogallo giocherà in amichevole in Ungheria contro il Qatar, quindi in Azerbaijan per la seconda gara di qualificazione al mondiale 2022. Solo il primo settembre Ronaldo si unirà con i suoi nuovi compagni, atteso a Carrington per il suo primo allenamento sotto la guida di Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico norvegese ha già fatto sapere di volerlo utilizzare fin da subito, già sabato 11 settembre, quando lo United, primo in Premier dopo tre giornate con sette punti, ospiterà il Newcastle. (ANSA).