Ronaldo, dal Manchester United 15 milioni più 8 di bonus

TORINO, 31 AGO - Per Cristiano Ronaldo il Manchester United verserà alla Juventus 15 milioni di euro, pagabili in 5 esercizi, più un bonus massimo di 8 milioni. Lo ha annunciato la società bianconera. L'operazione genera un un impatto economico negativo sull'esercizio 2020/2021 della Juventus pari a 14 milioni di euro , "per effetto dell'adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore". (ANSA).