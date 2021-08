Juve ufficializza Kean, prestito e obbligo riscatto

TORINO, 31 AGO - Moise Kean alla Juventus, adesso è ufficiale. Il ventunenne attaccante torna in bianconero con prestito biennale e obbligo di riscatto "al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi" al termine della stagione 2022/23. Il prestito vale 7 milioni, di cui 3 per la stagione 2021/22 e 4 per quella successiva. Il corrispettivo pattuito per l'acquisizione definitiva è pari a 28 milioni, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a 3 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi. (ANSA).