Calcio: dalla Francia, il Real ritira l'offerta per Mbappé

ROMA, 30 AGO - Kylian Mbappé non vestirà la maglia del Real Madrid. O quanto meno non lo farà in questa sessione di mercato. Dalla Francia, infatti, escludono un trasferimento in Spagna dell'attaccante del PSG, con i contatti tra i due club che sono terminati nel tardo pomeriggio di lunedì. Nonostante le diverse offerte dei Blancos, che avevano presentato ai parigini una proposta da 160 milioni di euro e un ulteriore rilancio da 170 milioni più 10 di bonus, i due club non sono riusciti a trovare l'accordo. Secondo alcuni media spagnoli il Real avrebbe presentato un'ulteriore offerta vicina ai 200 milioni, che è stata rifiutata nuovamente dal PSG. Mbappé quindi - secondo i media transalpini - continuerà a giocare a Parigi nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, con la società di Al Khelaifi che proverà a convincere il francese a prolungare il suo rapporto con il club. Nonostante le diverse voci di mercato l'attaccante classe '98 continua a giocare e ad essere decisivo con la formazione di Pochettino: già 3 gol 2 assist realizzati nelle prime quattro giornate di Ligue 1, con una doppietta nell'ultimo weekend che ha consentito al PSG di conquistare i tre punti sul campo del Reims nella serata d'esordio con la maglia parigina di Leo Messi. (ANSA).