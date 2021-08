ROMA, 30 AGO - Camila Giorgi subito fuori agli Us Open. Al primo turno del torneo americano, la marchigiana, n.36 del ranking mondiale, è stata battuta dalla rumena Simona Halep, attualmente n.13 WTA e 12esima testa di serie, in due set con il punteggio di 6-4, 7-6(7/3) in un'ora e 33' di gioco. (ANSA).