Calcio: Sabitzer al Bayern Monaco fino al 2025

BERLINO, 30 AGO - Marcel Sabitzer, nazionale austriaco e centrocampista del Lipsia, ha firmato un contratto fino al 2025 con il Bayern Monaco. L'importo del trasferimento non è stato comunicato ma, secondo diversi media tedeschi, i bavaresi avrebbero investito nell'affare circa 15 milioni di euro. Si tratta del terzo giocatore strappato dal Bayern in questa finestra di mercato al suo delfino sassone, dopo il difensore francese Dayot Upamecano (42 milioni di euro) e il 34enne allenatore Julian Nagelsmann (circa 25 milioni di euro). Finora capitano del Lipsia, il 27enne austriaco dovrà sudare per trovare un posto nel 4-2-3-1 già consolidato del Bayern, dove Joshua Kimmich e Leon Goretzka sono padroni del centrocampo. Dovrà inoltre riprendersi dall'infortunio all'adduttore che lo ha costretto a rinunciare almeno alle prossime due gare di qualificazione ai Mondiali dell'Austria contro Moldova e Israele. (ANSA).