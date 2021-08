Edema al ginocchio, Suarez salta impegni con Uruguay

(ANSA-AFP) - MADRID, 30 AGO - L'attaccante dell'Atlético Madrid, Luis Suarez, a segno ieri contro il Villarreal (2-2) nella partita della 3/a giornata della Liga, soffre di "edema moderato" al ginocchio sinistro e non potrà rispondere alla convocazione dell'Uruguay per le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022 d'inizio settembre. Lo ha annunciato lunedì, con un comunicato stampa, l'Atletico Madrid, suo club. "Lo staff sanitario dell'Atlético Madrid ha sottoposto Luis Suarez agli esami nella clinica universitaria della Navarra (Madrid) dopo che il giocatore ieri è uscito dal campo durante la partita con il Villarreal a causa di un dolore. La risonanza magnetica ha rilevato un edema moderato sulla superficie posteriore del ginocchio sinistro", recita il comunicato dell'Atletico. Suarez non potrà quindi giocatore nell'Uruguay per la prima finestra internazionale della stagione: la 'Celeste' dovrà affrontare il Perù (venerdì), la Bolivia (6 settembre) e l'Ecuador (10 settembre). (ANSA-AFP).