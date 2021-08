Belgio; Hamilton, gara è stata una farsa

ROMA, 30 AGO - "E' stata una farsa e le uniche persone a rimetterci sono i tifosi che hanno pagato bei soldi per vederci gareggiare". Così Lewis Hamilton su Instagram, dopo che ieri il Gp Belgio di Formula 1 si è chiuso ad appena tre giri dalla partenza a causa della pioggia. Secondo il pilota della Mercedes, giunto terzo, era chiaro all'organizzazione che il maltempo "non si sarebbe fermato" e "siamo stati mandati fuori per una ragione e una sola ragione". Invece "avremmo dovuto semplicemente chiudere, non mettere a rischio i piloti e soprattutto rimborsare i tifosi che sono il cuore del nostro sport". (ANSA).