Gravina, pubblico allo stadio fondamentale

ROMA, 30 AGO - "Il pubblico credo sia uno degli elementi fondamentali del nostro evento. E' il consumatore del nostro prodotto, che dà quell'elemento di presenza, entusiasmo, partecipazione: è l'anima del nostro sport". Lo ha detto il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, intervenendo a Radio Anch'io sport riguardo al ritorno dei tifosi negli stadi. "Certo - ha aggiunto - come facilmente intuibile pensare di lavorare a scacchiera diventa particolarmente complesso. Ci rassicura il fatto che comunque ho visto i controlli per quanto riguarda il Green pass, quindi sono tutti monitorati i nostri tifosi. Questo ci fa stare un po' più tranquilli. Dobbiamo lavorare per far capire quanto sia fondamentale l'uso della mascherina, il distanziamento. Ma dobbiamo essere altrettanto pragmatici nel pensare, sapere, capire, che non è facile mantenere, diciamo a scacchiera, in maniera molto rigida, geometrica, quello che è l'entusiasmo, soprattutto in alcune fasi del gioco delle nostre squadre, delle nostre società. Quindi l'entusiasmo dei tifosi a volte non è sempre governabile". (ANSA).