Psg: esordio Messi tra ovazioni, Mbappè segna doppietta

ROMA, 29 AGO - Il sogno di avere in squadra Leo Messi è diventato realtà per i tifosi del Paris Saint Germain quando l'argentino è entrato in campo nel secondo tempo della gara giocata dai parigini a Reims, nella quarta iornata di Ligue. L'ex blaugrana al 21' della ripresa ha perso il posto di Neymar, tra le ovazioni del pubblico di casa che già lo aveva accolto trionfalmente al suo arrivo e osannato al momento dell'annuncio delle formazioni, affiancando in attacco Kylian Mbappé. Questi, quasi incurante del braccio di ferro sulla sua cessione al Real Madrid, aveva già messo a segno le due reti che sono valse la vittoria alla squadra di Pochettino, non a caso già prima da sola a punteggio pieno. I due giocatori, forse alla loro unica partita giocata fianco a fianco se davvero il francese si sposterà a Madrid, si sono abbracciati calorosamente prima di andare, insieme con i compagni, a ringraziare le centinaia di tifosi del Psg nella tribuna loro riservata. Diversi giocatori del Reims, per rendere più credibile la favola del primo incontro col fuoriclasse, hanno provato a scambiare le loro maglie con Messi, ma lui ha gentilmente rifiutato. Tuttavia, ha accettato di posare per una foto da collezione con in braccio la figlia del portiere Rajkovic. (ANSA).