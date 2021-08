Serie A: Milan e Roma di corsa, Petagna lancia il Napoli

ROMA, 29 AGO - Il Sassuolo perde colpi come ieri l'Atalanta mentre il Napoli, anche se con fatica, regola alla distanza per 2-1 il Genoa e riesce a tenere il ritmo di Inter e Lazio in testa alla classifica. Molto più nette, nei posticipi serali della seconda di campionato, le vittorie di Milan, 4-1 al Cagliari, e Roma, che si impone 3-0 a Salerno. Dopo due giornate la serie A si sgrana. Il Napoli passa con Fabian Ruiz, viene meritatamente raggiunto dal Genoa con Cambiaso, poi entra Petagna e fa la differenza. Il Sassuolo senza Berardi sbatte invece sul muro di una rinfrancata Sampdoria, che porta a casa un utile 0-0 mentre i rossoneri e i giallorossi finalizzano bene il loro gioco con giocatori come Giroud, Pellegrini, entrambi autori di una doppietta o Abraham. (ANSA).