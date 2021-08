Premier; Tottenham capolista, United ringrazia Greenwood

ROMA, 29 AGO - Tre 1-0 di fila. l'ultimo oggi col Watford, e il Tottenham si trova solo in testa alla Premier a punteggio pieno, guardando tutte le big dall'alto in basso. La squadra di Nuno Espirito Santo si è imposta oggi grazie ad una punizione nel finale del primo tempo di Heung-Min Son, che già due settimane fa aveva condannati il Manchester City. Lo stesso punteggio ha permesso al Manchester United di battere in trasferta il Wolwerhampton, con una rete nel finale del 19enne Mason Greenwood, sempre a segno nelle prime tre gare di campionato. Una situazione curiosa per un club che aspetta Cristiano Ronaldo e nel frattempo può mettere in campo campioni come Varane e Sancho, frutti del ricco mercato estivo e che aumentano le aspettative dei tifosi sulle possibilità della squadra guidata da Ole Gunnar Solskjaer. I Wolves non hanno del tutto meritato la sconfitta, la terza di fila, ma un po' De Gea, un po' la scarsa mira degli attaccanti, hanno vanificato il bel gioco mostrato anche contro i Red Devils. Nell'altra partita della giornata, Burnley e Leeds hanno pareggiato 1-1. (ANSA).