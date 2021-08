Calcio: Sassuolo; Carnevali,per Scamacca Cagliari e non solo

ROMA, 29 AGO - "Per Scamacca c'e' il Cagliari, ma non solo". Lo dice Giovanni Carnevali, ds del Sassuolo, prima della partita con la Samp. "Lui - ha spiegato a Sky il dirigente - ha espresso il desiderio di giocare in Italia. Era stato chiuso il discorso con una squadra estera, ma lui ha preferito l'Italia. C'e' il Cagliari ma non solo, sono in tante a volerlo in presitto. Vediamo cosa succedera', puo' anche darsi che resti con noi". Carnevali, dicendosi convinto che "il mercato debba finire prima dell'inizio campionato, cosi' e' sbagliato", ha parlato anche di Berardi: "E' il nostro giocatore piu' importante: vorremmo trattenerlo, sono state fatte delle valutazioni, ma non c'e' nulla di importante. Vedremo cosa succedera', ma penso sia facile resti con noi. E come lui Boga". (ANSA).