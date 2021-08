F1: Belgio; nuovo stop al Gp con Verstappen al comando

ROMA, 29 AGO - Dopo soli tre giri dal via dietro la safety-car il Gran Premio del Belgio è stato fermato di nuovo con bandiera rossa a causa di nuovo peggioramento delle condizioni della pista. Le vetture tornano in pit-lane. La Red Bull di Max Verstappen era in testa alla gara con la Mercedes di Lewis Hamilton terza. La partenza ritardata aveva consentito ai meccanici red Bull di riparare la vettura di Sergio Perez che nel giro di 'riscaldamento' per il via alle 15 era andata a sbattere contro le barriere per le cattive condizioni della pista. (ANSA).