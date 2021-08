F1: Belgio; Mick Schumacher, via mi sembra improbabile

ROMA, 29 AGO - "La gara potrebbe partire in qualsiasi momento, ma mi sembra improbabile perché è prevista una pioggia ancora più forte". Così pilota della Haas Mick Schumacher ai microfoni di Sky dalla pit-lane del circuito di Spa dove il Gp del Belgio di Formula 1 è stato sospeso a causa della pioggia. "Se non si correrà, il GP verrà cancellato. Se si dovesse correre, invece, l'importante sarà stare in pista". Proprio qui a Spa 17 anni fa il padre di Mick Schumacher, Michael, si laureava campione del mondo per la settima volta. (ANSA).