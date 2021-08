F1: Belgio; diluvio a Spa, partenza ritardata

ROMA, 29 AGO - Diluvia a Spa prima del via del Gp del Belgio di Formula 1 e la partenza viene ritardata di 20 minuti. Condizioni pribitive che hanno messo fuori causa la Red Bull di Sergio Perez, a muro già nel giro di "riscaldamento" e niente GP per il messicano. Verstappen dalla pole, Ferrari attese da una gara in rimonta con Leclerc che scatta 8° e Sainz 10° dopo l'incidente di Perze Checo. (ANSA).