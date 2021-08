++ Juve: Allegri, momento difficile,dovevamo giocare di squadra

ROMA, 28 AGO - "Non è un problema di personalità, subito il gol ci siamo disuniti. Bisogna avere più tranquillità e pazienza, non dovevamo giocare singolarmente ma di squadra". A Dazn il tecnico della Juve Massimiliano Allegri dopo il ko 0-1 con l'Empoli allo Stadium nella prima partita senza Cristiano Ronaldo. "Il nostro è un gruppo di valore e piano piano verrà fuori. Siamo andati in frenesia e abbiamo sbagliato tecnicamente. E' un momento dfficile che ci servirà per crescere. Ora dobbiamo pensare a lavorare per migliorare. Dispiace essere già a meno cinque dalle prime". (ANSA).