Lewandowski trascina il Bayern al 5-0 sull'Hertha

ROMA, 28 AGO - Una tripletta di Robert Lewandowski trascina il Bayern Monaco al netto successo per 5-0 sull'Hertha Berlino. Sul terreno della Football Arena di Monaco di Baviera, la squadra di Julian Nagelsmann passa in vantaggio con Thomas Mueller dopo 6', poi sale in cattedra il centravanti polacco che va a segno al 34' del primo, al 25' e al 39' della ripresa. Musiala al 4' del secondo tempo aveva firmato il 3-0. Bayern con 7 punti in 3 partite, come il Bayer Leverkusen, oggi vittorioso per 4-1 ad Augusta, e il Friburgo, che si è imposto 3-2 a Stoccarda. (ANSA).