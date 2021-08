Premier: senza vincitori la supersfida Liverpool-Chelsea

ROMA, 28 AGO - E' finita senza vincitori, e con un gol per parte, la supersfida odierna della Premier, valida per la 3/a giornata, fra Liverpool e Chelsea. Ad Anfield Road, i 'Blues' campioni d'Europa per club erano passati in vantaggio con Havertz al 22', ma sono stati raggiunti da un gol di Salah al 5' di recupero del primo tempo su rigore. Nella ripresa i 'Reds' hanno dominato la scena, ma senza sfondare. E' finito 2-2 il derby di Londra fra West Ham e Crystal Palace, con una doppietta di Gallagher per gli ospiti, le reti di Forlals e Antonio per i padroni di casa. Il Leicester ha vinto 2-1 a Norwich, mentre Newcastle e Southampton si sono divisi la posta (2-2). In classifica guidano West Ham, Chelsea, Liverpool ed Everton con 7 punti, seguono Manchester City, Tottenham, Brighton e Leicester a 6. (ANSA).