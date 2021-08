D'Aversa, col Sassuolo voglio coraggio e personalità

GENOVA, 28 AGO - "Questo gruppo ha qualità importanti, bisogna andare in campo con personalità e coraggio. Credo che potremo metterli in difficoltà se portiamo in campo determinazione. Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa ai canali ufficiali del club parlando alla vigilia di Sassuolo-Sampdoria. "Questa squadra ha bisogno di fiducia e quindi dobbiamo prenderci a Reggio quello che abbiamo lasciato contro il Milan", continua ancora il mister ligure che dovrà rinunciare in attacco all'infortunato Gabbiadini e potrebbe schierare Verre in appoggio a Quagliarella:" Dobbiamo scendere in campo con ritmo, intensità e voglia. Se facciamo questo, questa squadra può darci grandi soddisfazioni. Loro - ha detto riferendosi agli emiliani - prediligono il possesso palla, sono lo stesso organico dell'anno scorso, è cambiato solo l'allenatore - ha concluso -. Dobbiamo ragionare sulle loro qualità e difetti. Dobbiamo sfruttare ogni situazione favorevole". (ANSA).