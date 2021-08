Belgio: incidente a Norris, qualifiche sospese

ROMA, 28 AGO - Qualifiche del Gp del Belgio sospese per un brutto incidente a Lando Norris, la cui McLaren si è schiantata sulle protezioni di un testacoda dovuto probabilmente all'asfalto bagnato per la pioggia. La macchina del pilota inglese è stata quasi distrutta ma lo ha protetto e gli ha consentito di uscire con le sue gambe. Poco prima, Sebastian Vettel viste le condizioni della pista aveva chiesto via radio di fermare la sessione e quando è arrivato sul punto dell'incidente, dopo essersi accertato delle condizioni del collega, ha sottolineato con rabbia "Ci voleva la bandiera rossa. Questo non era necessario". (ANSA).