Psg: Pochettino "col Reims convocati Mbappé, Neymar e Messi"

ROMA, 28 AGO - Kylian Mbappé, nel mirino del Real Madrid, è stato convocato dal PSG per la sfida contro Reims in programma domani sera; convocato anche Leo Messi, che potrebbe debuttare, e Neymar, tornato a disposizione dell'allenatore Mauricio Pochettino. "Non ho ancora deciso del tutto chi giocherà, ma questi tre giocatori saranno sicuramente fra i convocati: vedremo se potranno giocare dall'inizio della partita", ha detto il tecnico argentino in conferenza stampa. Pochettino ha assicurato che Mbappé non gli ha detto di voler lasciare il PSG per trasferirsi nel Real Madrid. "Kylian ha lavorato molto bene in allenamento, come al solito - ha detto il tecnico dei parigini - il nostro presidente e il nostro ds sono stati chiari sulla posizione del club". Il PSG è capolista della Ligue 1, con tre vittorie in tre partite e domani andrà a caccia del quarto sigillo. (ANSA).