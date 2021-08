Napoli: Spalletti, sostituzione Osimhen unico dubbio

NAPOLI, 28 AGO - ''Leggo tutto, ogni tanto ascolto, mi sono accorto che avete le sentinelle, quelli sul muro che guardano all'orizzonte. È quello l'unico dubbio. Tenetelo, non ce ne sono altri''. Così in conferenza stampa Luciano Spalletti si rivolge ai rappresentanti della stampa e non svela i suoi piani per la sostituzione di Osimhen nella partita di domani a Marassi contro il Genoa. ''La società - aggiunge il tecnico - ha fatto ricorso, quindi adesso stiamo buoni, caso mai se ne riparla la prossima volta. Certo dell'espulsione ne abbiamo parlato nello spogliatoio che ha reagito su questa questione. I ragazzi sono stati bravi, hanno appeso un cartello che ognuno ha firmato e qualcuno ha anche aggiunto qualcosa di personale''. ''Insomma la questione - conclude Spalletti - è stata approfondita internamente a livello organizzativo. (ANSA).