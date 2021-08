Ballardini, voglio Genoa diverso da sfida con l'Inter

GENOVA, 28 AGO - Riscattare la sconfitta dell'esordio con l'Inter in attesa che dal mercato arrivino i rinforzi attesi. Gara difficile quella di domani per il Genoa contro il Napoli ma Ballardini non ha dubbi. "Mi aspetto un Genoa completamente diverso rispetto a quello che abbiamo fatto vedere contro l'Inter perché è un dovere il nostro: quello di fare una partita completamente diversa rispetto a quella scorsa - ha spiegato il tecnico rossoblù-. Bisogna fare tutto il contrario di quello che abbiamo fatto contro l'Inter. Essere squadra, compatti, essere chiari nelle due fasi di gioco. Quindi far vedere che il Napoli gioca contro una squadra che sa quello che deve fare e perciò metterli in difficoltà in questo senso". Napoli senza Osimhen ma con un tridente ugualmente pericoloso e a segno da 27 gare consecutivamente. "Non puoi concedere tanto spazio a loro. Dovrai limitarli. Come ? Prendendoli prima, condizionandoli da subito. Dovremo farli ragionare serenamente il meno possibile e non dare loro la possibilità di esprimere tutte le loro qualità. Tutto questo lo fai solo se copri bene il campo, se sei squadra e se sei aggressivo. Con tanta attenzione e da squadra". (ANSA).