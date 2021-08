Moto: Silverstone; problema a un occhio di Marquez causa polvere

ROMA, 28 AGO - "Per quanto riguarda il corpo sembra che stia bene. Marc però è caduto ad alta velocità e della polvere gli è finita in un occhio. Poi se lo è strofinato e in seguito si è creata una piccola ferita al suo interno che glielo ha fatto lacrimare". Il team manager del Repsol Honda Team Alberto Puig ha aggiornato sulle condizioni di Marc Marquez, dopo la spaventosa caduta di ieri a 270km orari, durante la FP1 a Silverstone. Il pilota spagnolo ha perso l'anteriore della sua RC213V finendo così sull'erba. Tornato in pista per la FP2, ha poi cancellato gli appuntamenti di fine giornata con i media per sottoporsi alle cure mediche. Marquez si è comunque conquistato un posto in Q2 per le qualifiche della pole. (ANSA).