Comincia da Perugia il tour della Coppa degli Europei

PERUGIA, 28 AGO - Comincia da Perugia il tour della Coppa dell'Europeo. L'iniziativa in concomitanza della visita del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha incontrato istituzioni e rappresentanti del movimento dilettantistico umbro. Il trofeo, conquistato dalla Nazionale l'11 luglio a Wembley, è esposto nella sede del Cru (Comitato regionale Umbria) nel quartiere di Prepo. "Da qui la Coppa avvia il suo tour - ha detto Gravina - poi sarà esposta nel museo del calcio a Coverciano, poi Firenze, Reggio Emilia e via di seguito. La coppa non è della Figc ma degli italiani, è giusto dare la possibilità di essere vicini al loro trofeo". "Oggi è una giornata importante, di studio e confronto per quanto mi riguarda", ha detto ancora Gravina, spiegando di essere a Perugia per "incontrare il Comitato umbro ed i responsabili delle società di questa regione per raccogliere riflessioni, per me motivo di conoscenza delle esigenze della base del calcio italiano. Vanno raccolte e trasformate in progetti", ha aggiunto. (ANSA).