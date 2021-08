Pioli, non è più 'Milan giovane', siamo cresciuti

MILANO, 28 AGO - "Milan giovane? Non siamo più giovani. Lo siamo come anagrafica ma non come calciatori. Siamo cresciuti tutti quanti in consapevolezza": il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, alza l'asticella riguardo le aspettative del suo gruppo rossonero. "Noi dobbiamo sempre avere questo entusiasmo che ci accompagna. Dobbiamo essere fluidi, dobbiamo emozionare noi stessi e i nostri tifosi. Poi quello che pensano i nostri avversari non lo so - spiega - ma noi siamo cresciuti. Lo scorso anno potevamo essere una sorpresa ma quest'anno dobbiamo confermarci". (ANSA).