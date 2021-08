Gp Belgio: Verstappen il più veloce nelle terze libere

ROMA, 28 AGO - Max Verstappen, su Red Bull, è stato il più veloce al termine delle terze libere del GP del Belgio di Formula 1, svoltesi su pista bagnata. Il pilota tedesco in 1'56"924, ha preceduto Sergio Perez, suo compagno di team che ha chiuso in 1'57"871. Terzo Lewis Hamilton (Mercedes) in 1'57"996. Seguono Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Paul Gasly (AlphaTauri), Sebastian Vettel (Aston Martin) e George Russell (Williams). Chiude la top-ten la Alpine di Fernando Alonso. Ferrari in ritardo: 14/mo Carlos Sainz con quasi 4" di ritardo, 16/mo Charles Leclerc a 4"446. (ANSA).