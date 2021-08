Pallavolo: Europei donne; ct Italia Mazzanti convoca Mazzaro

ROMA, 28 AGO - Alessia Mazzaro è stata convocata dal ct della pallavolo, Davide Mazzanti, per sostituire all'Europeo donne 2021 la centrale Sarah Fahr, infortunatasi nel corso del match con la Croazia e che dovrà subire un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore. La lombarda, centrale della Feneri Chieri, raggiungerà il gruppo azzurro domani, mentre l'Italia tornerà in campo lunedì prossimo alla Stark Arena di Belgrado per disputare l'ottavo di finale contro il Belgio. Nella capitale della Serbia saranno ospitati quattro ottavi e due quarti di finale, nonché le semifinali e le partite per le medaglie. A Plovdiv, in Bulgaria, si giocheranno quattro ottavi e due quarti a eliminazione diretta. (ANSA).