Gp Silverstone: Miller miglior tempo Fp3, Rossi settimo

ROMA, 28 AGO - Jack Miller su Ducati ha fatto segnare il miglior tempo nella terza sessione di libere della classe MotoGp al Gp di Gran Bretagna. A Silverstone, con il tempo di 1'59''288, l'australiano ha preceduto di 98 millesimi Aleix Espargaro con l'Aprilia e di un decimo Jorge Martin, con la Ducati Pramac Quarto tempo per Francesco Bagnaia in sella all'altra Ducati ufficiale e quinto per il leader del mondiale, Fabio Quartararo, su Yamaha. Settimo posto per Valentino Rossi, con la Yamaha Petronas, staccato di due decimi e mezzo da Miller. Con il decimo tempo, ha conquistato l'accesso alla Q2 anche Marc Marquez, con la Honda, a circa quattro decimi dall'australiano. Alla sessione non ha preso parte il pilota dell'Aprilia Lorenzo Savadori, costretto al ritiro essendo ancora molto dolorante dopo l'infortunio riportato nel Gran Premio di Stiria. (ANSA).