Serie A: Udinese-Venezia 3-0

UDINE, 27 AGO - L'Udinese ha battuto il Venezia 3-0 in un anticipo della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A. In gol nel primo tempo Pussetto, nella ripresa Deulofeu e, nel recupero, Molina. Per i veneti è la seconda sconfitta dopo quella col Napoli, mentre i friulani, reduci sal prestigioso 2-2 con la Juve ancora di Cristiano Ronaldo, salgono a 4 punti in classifica. (ANSA).