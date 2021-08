Fiorentina: è arrivato Odriozola, terzino dal Real Madrid

FIRENZE, 27 AGO - E' sbarcato a Firenze Alvaro Odriozola, il nuovo terzino della Fiorentina proveniente dal Real Madrid. Il giocatore andrà a ricoprire il ruolo lasciato vacante dal connazionale Pol Lirola trasferitosi a titolo definitivo al Marsiglia. Odriozola, 26 anni, approda in prestito secco per un anno, la società di Commisso si è comunque riservata un diritto di prelazione. Domani il neo viola, che ha accettato questa esperienza nel calcio italiano anche su consiglio di Carlo Ancelotti, si sottoporrà alle visite mediche e in serata sarà in tribuna al Franchi ad assistere a Fiorentina-Torino. (ANSA).