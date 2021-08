Italia U21: 26 convocati per Lussemburgo e Montenegro

ROMA, 27 AGO - Parte con le gare di qualificazione a Euro 2023 contro Lussemburgo e Montenegro il nuovo biennio della Nazionale Under 21 e il tecnico, Paolo Nicolato ha chiamato 26 giocatori, di cui dieci esordienti, per gli incontri in programma a Empoli il 3 settembre e a Vicenza il 7. A rispondere alla prima convocazione sono i difensori Andrea Carboni (Cagliari), Antonino Gallo (Lecce) e Andrea Papetti (Brescia), i centrocampisti Marco Brescianini (Monza), Jacopo Da Riva (Spal), Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia (Juventus), gli attaccanti Matteo Cancellieri (Verona), Roberto Piccoli (Atalanta) e Kelvin Yeboah (Sturm Graz). Il gruppo azzurro si radunerà domenica sera a Tirrenia, dove il giorno dopo inizieranno la preparazione. Questi i convocati. Portieri: Carnesecchi (Cremonese), Plizzari (Milan), Russo (Alessandria). Difensori: Bellanova (Bordeaux), Calafiori (Roma), Carboni (Cagliari), Ferrarini (Perugia), Gallo (Lecce), Lovato (Atalanta), Okoli (Cremonese), Papetti (Brescia), Pirola (Monza), Udogie (Udinese). Centrocampisti: Brescianini (Monza), Da Riva (Spal), Fagioli e Ranocchia, Ricci (Empoli), Rovella (Genoa), Tonali (Milan). Attaccanti: Cancellieri (Verona), Colombo (Spal), Esposito (Basilea), Piccoli (Atalanta), Vignato (Bologna), Yeboah (Sturm Graz). (ANSA).