Manchester United "bentornato Cristiano Ronaldo"

Lo ROMA, 27 AGO - Cristiano Ronaldo torna al Manchester United. Il club inglese lo ha annunciato con un tweet: 'bentornato Cristiano Ronaldo". Nel frattempo, il volo privato col quale Ronaldo aveva lasciato Torino era sbarcato a Lisbona, e alle tv portoghesi che lo hanno raggiunto l'attaccante aveva detto: "Saprete tutto tra un'ora" I Red Devils hanno diffuso poco dopo anche una nota, in cui si dicono "lieti di confermare che il club ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo, soggetto al superamento delle visite mediche e delle altre condizioni contrattuali e legali previste". "Tutti al club non vedono l'ora di dare il benvenuto a Cristiano a Manchester", prosegue la nota, in cui si ricorda che il portoghese, cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, ha vinto finora oltre 30 importanti trofei in carriera, tra cui cinque Champions League, quattro Mondiali Fifa per club, sette titoli nazionali tra Inghilterra, Spagna e Italia e un Europeo con il Portogallo. Nel suo primo periodo per il Manchester United, ha segnato 118 gol in 292 partite". (ANSA).