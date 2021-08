Vuelta: 13/tappa; Senechal batte in volata Trentin e Dainese

ROMA, 27 AGO - Il francese Florian Senechal (Deceuninck-Quick Step) ha vinto la 13/a tappa della Vuelta, la Belmez-Villanueva de la Serena, di 203 km, battendo allo sprint gli azzurri Matteo Trentin e Alberto Dainese. La maglia rossa di leader resta sulle spalle del norvegese Odd Christian Eiking. La lunga tappa non presentava particolari difficoltà altimetriche ed è stata vissuta tutta in attesa della volata finale, per la quale la Deceuninck si era preparata per lanciare Fabio Jakobsen, ma questi ha forato poco prima del traguardo e così del treno ha approfittato Senechal, alla sua prima vittoria in un grande giro. Sfortunato ancora una volta Trentin, ancora a caccia di un acuto, mentre per Dainese quello odierno è il terzo podio in questa Vuelta. La 14/a tappa si presenta ben più impegnativa, con varie salite nei 165 chilometri che porteranno i corridori da Don Benito a Pico Villuercas. Eiking dovrà difendere i 58 secondi che mantiene su Guillaume Martin e soprattutto il minuto e 56 su Primoz Roglic. (ANSA).