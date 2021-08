United tratta con Juve per Ronaldo, Solksjaer 'siamo qui..'

ROMA, 27 AGO - Sorpasso Manchester United sui 'cugini' del City nella corsa che porta a Cristiano Ronaldo. I Red Devils sarebbero vicini a chiudere per l'asso portoghese della Juventus e il tecnico Gunnar Solksjaer non vede l'ora di poterlo allenare: "Abbiamo sempre avuto un buon feeling. So che anche Bruno (Fernandes) ha parlato con lui. Se dovesse lasciare la Juventus, sa che ci siamo", ha detto il tecnico norvegese in conferenza stampa. (ANSA).