Gp Inghilterra: libere 2; Quartararo più veloce, Rossi 10/o

ROMA, 27 AGO - Prima cade e poi firma il miglior tempo. Nella seconda sessione di libere del Gran Premio d'Inghilterra classe MotoGp fa tutto il leader del Mondiale Fabio Quartararo davanti ai suoi rivali in 1'59''317. Il pilota Yamaha precede le Ducati di Jack Miller (+0''512) e Jorge Martin (+0''622). Risale Valentino Rossi che chiude la top ten con un ritardo di 1'083 dal primo. Sesto tempo per Francesco Bagnaia su Ducati (+0''785) dietro a Marc Marquez (+0''734). Pericolosa caduta per Quartararo alla curva 8 all'inizio delle prove. Nel momento in cui scivola, la gamba sinistra del francese della Yamaha viene schiacciata dalla moto in una sorta di contorsione. Il francese in un primo momento appare dolorante, ma per fortuna dopo la paura iniziale riesce a rialzarsi e a camminare da solo. Per il francese tanta paura, si è spaventato temendo il peggio per la gamba, ma per fortuna nessuna conseguenza. (ANSA).