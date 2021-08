F1: Red Bull; Perez confermato per il 2022

ROMA, 27 AGO - Sergio Perez ha prolungato il suo contratto come pilota della Red Bull per la stagione 2022, ha annunciato venerdì il team di Formula 1. Il 31enne messicano è arrivato nella scuderia in questa stagione e attualmente è quinto nella classifica del mondiale piloti, dopo aver conquistato una vittoria a Baku, la sua seconda in carriera in Formula 1 dove finora ha disputato 202 Gran Premi. "Sono davvero felice di continuare con una grande squadra come la Red Bull nella nuova era della Formula 1, è una grande opportunità per me - ha detto Perez parlando già della prossima stagione 2022 -. Tutti partono da zero l'anno prossimo con i nuovi regolamenti quindi il mio unico obiettivo è quello di conquistare il titolo con la Red Bull. Ci vuole sempre tempo per arrivare al vertice quando si entra in una nuova squadra, ma le cose hanno funzionato bene in questa stagione" (ANSA).